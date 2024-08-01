Владимирским подросткам больше не будут продавать энергетики На пленарном заседании депутаты...

Владимирским подросткам больше не будут продавать энергетикиНа пленарном заседании депутаты приняли закон о запрете продажи энергетических напитков детям. С 1 марта 2025 года на всей территории России будет введён запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, лицам, не достигшим совершеннолетия. Продавцы получат право запрашивать документы у покупателей, как это происходит сейчас при продаже алкогольной продукции.«Среди молодежи каждый второй потребляет энергетики. Вред таких напитков доказан врачами — они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.Также регионам предоставляются дополнительные полномочия, которые позволят им регулировать продажу энергетиков. В частности, они смогут ограничивать места и время продажи.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений