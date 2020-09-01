Поздравить коллектив и учеников новой школы с первым учебным годом в д. Купреево приехал губернатор Владимир Сипягин.

Можно сказать, что все сорудники, педагоги и ученики школы в деревне Купреево Гусь-Хрустального района пошли "первый раз в первый класс", по крайней мере, в этих стенах.Школа на 132 ученика построена в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». На эти цели в 2019-2020 годах направлено более 208 млн рублей из федерального, областного и районного бюджетов. Всего во Владимирской области в рамках национального проекта «Образование» идёт строительство трёх новых школ. Кроме учебного заведения в деревне Купреево Гусь-Хрустального района возводятся школы на 1100 мест в микрорайоне Коммунар города Владимира и на 675 мест – в Камешково.Строительство школы в Купреево находится на особом контроле Губернатора Владимира Сипягина и профильных департаментов Владимирской области, и строители очень старались закончить ремонт и благоустройство территории к 1 сентября, чтобы учебный год стал для купреевцев двойным праздником.Сегодня Владимир Сипягин совершает рабочую поездку в Гусь-Хрустальный район и, в том числе, приехал в Купреево, чтобы принять участие в торжественном открытии и поздравить жителей, особенно педагогов и школьников.