В регионе появится интерактивная площадка «В гостях у ковровского умельца».

Местный «Музей природы и этнографии», входящий в структуру Ковровского историко-мемориального музея, выиграл грант президента Российской Федерации в размере 1 миллиона рублей на запуск интерактивной площадки под названием «В гостях у ковровского умельца».Данная инициатива полностью отвечает целям и задачам нового национального проекта «Семья», который предусматривает открытие современных образовательно-выставочных зон для юных посетителей непосредственно в учреждениях культуры.Как отмечают авторы задумки, новая выставка в игровой и доступной форме представит гостям старинные ремесла и традиционные народные промыслы, которыми исторически славился Ковровский уезд.Создаваемое творческое пространство поможет вовлекать целые семьи в изучение истории родного края, а также придаст серьезный импульс развитию детского познавательного туризма в регионе.