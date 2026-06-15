Приговор в законную силу не вступил.

Александровский городской суд вынес приговор 39-летнему местному жителю. Его признали виновным в изготовлении и попытке продажи амфетамина в крупном размере, а также в хранении прекурсоров.Мужчина оборудовал в личном гараже нарколабораторию, закупив колбы, электронные весы и реагенты. За несколько месяцев фигурант изготовил свыше 165 граммов психотропного вещества, расфасовав его для розничной торговли.Полиция накрыла подпольное производство в конце октября 2024 года, изъяв готовый наркотик и около 190 граммов химикатов. Ближайшие 13 лет осужденный проведет в колонии строгого режима.