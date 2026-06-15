Соревнования прошли в Нижегородской области при поддержке госпрограммы «Спорт России». За 3 дня были разыграны комплекты наград в 3 дисциплинах: «кросс-классика», «кросс-лонг» и

Соревнования прошли в Нижегородской области при поддержке госпрограммы «Спорт России». За 3 дня были разыграны комплекты наград в 3 дисциплинах: «кросс-классика», «кросс-лонг» и «кросс-многодневный». По итогам соревнований во Владимирскую область отправилось 5 наград: Марк Тутынин взял 2 золотые и 1 бронзовую медаль; Анастасия Рудная – золотую и серебряную. С 2018 года спортивное ориентирование является базовым