Девушка пригласила в гости малознакомого мужчину, после ухода которого обнаружила пропажу денег и золотых браслетов.

23 августа текущего года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратилась 33-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским о пропаже принадлежащих ей денежных средств и золотых украшений. Потерпевшая оценила причиненный материальный ущерб в сумму более 30 тысяч рублей.В ходе опроса сотрудники полиции выяснили, что несколькими часами ранее в одном из городских кафе потерпевшая познакомилась с молодым человеком, которого пригласила к себе в гости.Находясь в квартире, молодой человек вышел из комнаты, затем, под предлогом похода в магазин, покинул жилище, а девушка обнаружила пропажу наличных из её сумки и трех золотых браслетов, хранившихся в соседней комнате.Сотрудники уголовного розыска, получив информацию, провели комплекс оперативных мероприятий, в том числе, проверили возможные места сбыта золота.В результате личность подозреваемого была установлена. Им оказался 30-летний безработный местный житель, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей.Фигурант был задержан и сознался в хищении, пояснив, что чужое имущество сдал в ломбард, а деньги потратил на личные нужды. Местонахождение одного из похищенных браслетов было установлено сотрудниками полиции.Следователями УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Фигурант находится под стражей.