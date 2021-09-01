01.09.2021

2021-09-01 16:30:05

В этом году в школы Владимирской области пошли более 15-ти тысяч юных владимирцев

933 образовательных организации региона уже открыли свои двери. Состоялись торжественные линейки , правда , на них в основном первоклашки. А ученики других классов собрались в своих классных комнатах.



Какие нововведения ждут школьников и педагогов в этом году - расскажем в следующих выпусках.