На территории региона не допускается розничная продажа алкогольной продукции в День знаний.

Согласно закону, установленным законом Владимирской области от 14 октября 2014 года № 111-ОЗ, в регионе запрещается розничная торговля алкогольной продукцией в День знаний. Если 1 сентября выпадает на воскресенье, то действие запрета переносится на следующий рабочий день после этой даты. В 2024 году это ограничение будет действовать 2 сентября, как сообщают в министерстве предпринимательства и туризма Владимирской области.Это правило распространяется на продажу всех видов алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки.Алкоголь можно приобретать только в заведениях общественного питания.