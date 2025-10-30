На территории Владимирской области зарегистрировано 19 ломбардов и порядка 60 дополнительных офисов компаний. Ради денег владимирцы несут в ломбарды золото и иное имущество, чтобы не попасть

На территории Владимирской области зарегистрировано 19 ломбардов и порядка 60 дополнительных офисов компаний. Ради денег владимирцы несут в ломбарды золото и иное имущество, чтобы не попасть в долговую яму и при этом сохранить возможность вернуть нажитое непосильным трудом. За 6 месяцев этого года объём займов в местных ломбардах вырос на 3% и составил 676 млн