Впервые на сцене Владимирского областного театра кукол — студенты из другого региона. В рамках новой студенческой программы проекта «Большие гастроли» Министерства культуры РФ свои
<a href="https://33live.ru/novosti/29-10-2025-vladimir-otkryl-bolshie-gastroli-dlya-studentov-novosibirskie-kukolniki-ozhivili-pesu-ostrovskogo-ne-vse-kotu-maslenica.html" target="_blank">Владимир открыл «Большие гастроли» для студентов: новосибирские кукольники оживили пьесу Островского «Не все коту масленица»</a> - Впервые на сцене Владимирского областного театра кукол — студенты из другого региона. В рамках новой студенческой программы проекта «Большие гастроли» Министерства культуры РФ свои
[url=https://33live.ru/novosti/29-10-2025-vladimir-otkryl-bolshie-gastroli-dlya-studentov-novosibirskie-kukolniki-ozhivili-pesu-ostrovskogo-ne-vse-kotu-maslenica.html]Владимир открыл «Большие гастроли» для студентов: новосибирские кукольники оживили пьесу Островского «Не все коту масленица»[/url] - Впервые на сцене Владимирского областного театра кукол — студенты из другого региона. В рамках новой студенческой программы проекта «Большие гастроли» Министерства культуры РФ свои