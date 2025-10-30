Октябрьский районный суд вынес приговор 25-летнему жителю Владимира, который признан виновным в изготовлении и перевозке взрывчатки, поджоге и применении насилия в отношении представителей

Октябрьский районный суд вынес приговор 25-летнему жителю Владимира, который признан виновным в изготовлении и перевозке взрывчатки, поджоге и применении насилия в отношении представителей власти. Мужчина действовал по указанию неустановленного лица. Он купил в различных магазинах Владимира предметы и материалы, из которых в домашних условиях изготовил три самодельных взрывных устройства и зажигательную смесь. 13 апреля 2024