Причина ухода чиновницы с поста неизвестна.

Глава администрации Киржача подписала распоряжение о сложении с себя обязанностей 30 августа. 31 августа оно вступило в силу. Об этом сообщают со ссылкой на собственный источник.Марина Мошкова занимала должность с декабря 2023 года. Ранее главой Киржача была Надежда Скороспелова. До этого Мошкова была замом Скороспеловой по вопросам жизнеобеспечения.«Владимирские новости», ссылаясь на свой источник, пишут, что временно исполняющим обязанности главы администрации города Киржача назначен 41-летний Алексей Федотов. Ранее он исполнял обязанности директора «Тепловых сетей» Киржача.Напомним, почему Татьяна Скороспелова ранее