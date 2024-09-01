Школьникам и их родителям стоит подумать о головных уборах и купить бутылку воды, поскольку 2 сентября на улице воздух прогреется до +27 градусов. Первая неделя осени обещает быть жаркой,

Школьникам и их родителям стоит подумать о головных уборах и купить бутылку воды, поскольку 2 сентября на улице воздух прогреется до +27 градусов. Первая неделя осени обещает быть жаркой, прохладных дней будет не так много, следует из прогноза сайта «Яндекс. Погода». В праздничный день жара почувствуется с самого утра – за окном будет +24. День