Главное нововведение - жители смогут сами заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг.

Основной этап Всероссийская переписи населения пройдет в следующем году с 1-го по 30 апреля, но на отдаленных и трудоспособных территориях она начнется уже сегодня и продлится до 30 июня 2020 года. О том, как будет проходить перепись и и есть ли бесконтактные способы подробнее в репортаже Юлии Шуваловой.Последняя традиционная и первая цифровая. Люди впервые сами смогут заполнить электронные подписные листы на портале Госуслуг. При очном обходе будут использовать планшеты со специальном программным обеспечением. Это поможет сократить время на внесение ответов. А узнать переписчика можно будет по специальным атрибутам.Галина Королёва, руководитель службы по подготовке Всероссийская переписи населения во Владимирской области: "Переписчика можно будет легко отличить от случайно зашедшего в ваш дом. Будет шарфик с логотипом переписи, будет светоотражающая жилетка, потому переписчик будет делать обход в основном в вечернее время... Будет обязательно удостоверение, но оно действует только при наличии паспорта, поэтому вы смело можете попросить предъявить паспорт."К стандартным вопросам об уровне образования, владении языками, жилищных условиях и структуре семьи добавится ещё один - в каком регионе вы работаете. Это позволит определить уровень трудовой миграции. Вся полученная информация будет обезличена. До первого этапа ещё полгода. Сейчас - подготовительные работы.Ирина Лябина, председатель КТОС №3 Октябрьского района г. Владимира: "Мы проходим территорию нашего частного сектора и обращаем внимание на облик домов, входные группы, аншлаги... Мы просим, чтобы поменяли аншлаги, которые в плохом состоянии. Почему важно поменять аншлаги? Чтобы видно было, когда приезжает скорая, пожарная, полиция."Для переписи также будут организованы стационарные участки в Многофункциональных центрах Владимирской области. В апреле тут будут дежурить переписчики, помогать заполнять анкеты. Традиционный бумажный вариант тоже останется. Итоги переписи повлияют на будущее страны: на выполнение национальных проектов, на социальное и экономическое планирование.Юлия Шувалова, Дмитрий Лизунов"Вести Владимир"