С начала года в регионе выявлено 289 новых случаев ВИЧ, это на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала года в регионе выявлено 289 новых случаев ВИЧ, это на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (415 случаев). Такие данные приводитобластной центр профилактики и борьбы со СПИДом. Всего в регионепроживает 4767 человек со статусом ВИЧ.Специалисты отмечают, что сейчас преобладает половой путь заражения. По данным 2019 года, почти 60 процентов инфицировались именно таким образом.Как сообщила заведующая Центром СПИД Татьяна Замковая, общая задача системы здравоохранения – раннее выявление ВИЧ/СПИДа и своевременное начало лечения.– С момента заражения до выявления ВИЧ могут пройти годы. Человек долгое время чувствует себя абсолютно здоровым, и может заражать других, не зная о своем заболевании. Вот почему каждый должен знать свой ВИЧ-статус. Это поможет остановить развитие эпидемии, – подчеркнула Татьяна Замковая.Специалисты Центра СПИД напоминают: ВИЧ передается тремя путями – при незащищенном половом контакте, через кровь зараженного человека либо от инфицированной матери – ребенку. ВИЧ также можно заразиться через инъекцию, если используется неодноразовый шприц. Других путей заражения не существует.Пройти тест на ВИЧ можно во Владимирском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом по адресу: г. Владимир, Судогодское шоссе, 41, тел. (4922) 32-99-43. Центр работает ежедневно с 8.00 до 15.00, кроме выходных.Провериться на ВИЧ также можно в медицинском учреждении по месту жительства. Достаточно обратиться к любому специалисту поликлинику. Исследования для пациентов абсолютно бесплатные. Пройти анализы можно и анонимно. Диагноз ВИЧ, как и любой другой, строго охраняется врачебной тайной.