Начиная с 1 октября, жители Владимира могут принять участие в месячнике по благоустройству города.

Начиная с 1 октября, жители Владимира могут принять участие в месячнике по благоустройству города. Глава администрации Дмитрий Наумов подписал соответствующее постановление сегодня.Кроме того, 12 октября состоится общегородской осенний субботник. Сотрудники администрации также выйдут на уборку города. Акции по уборке будут проводиться не только на общественных территориях, но и во дворах жилых домов и у предприятий. Для удобства жителей будет организован вывоз собранного мусора с центральных улиц города.Напомним, ранее мы писали, что во Владимире вывозят мусор из частного сектора.