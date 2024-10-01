У здания будет четыре этажа, большая парковка и благоустроенная территория.

Владимирская область инвестирует 12,7 миллиона рублей в новую станцию скорой помощи в микрорайоне Доброе. Находиться она будет на улице Растопчина областного центра.Благодаря визуализации представленной компанией «Абсолют Проект», стало известно, что станция скорой помощи не просто обновится, а станет территориальным центром медицины катастроф. Проект обошелся в 12,7 млн рублей.Известно, что у здания будет четыре этажа, большая парковка и благоустроенная территория. Напомним, ранее мы писали, что