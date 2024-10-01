В Муроме преступник из Карелии на 13,5 лет отправлен в колонию строгого режима В Муроме вынесен...

В Муроме преступник из Карелии на 13,5 лет отправлен в колонию строгого режимаВ Муроме вынесен приговор в отношении неоднократно судимого за кражи и грабёж жителя города Петрозаводска.В прошлом декабре мужчина вступил в сговор с неизвестным лицом с целью кражи денег у людей. Сообщник осуждённого позвонил пожилой женщине, которая живёт в Муроме. Он солгал ей, сказав, что её дочь стала виновницей ДТП: переходила дорогу в неположенном месте и спровоцировала аварию, в которой пострадала девушка-водитель.Чтобы избежать уголовной ответственности для дочери, пенсионерке предложили заплатить 150 тысяч рублей. Она согласилась.Мужчина, который был курьером в этой преступной схеме, приехал к потерпевшей домой и забрал у неё деньги. Часть этих денег он перевёл на указанный счёт, а часть оставил себе в качестве вознаграждения.Уже на следующий день полицейские выяснили, что мужчина причастен к этому преступлению. Во время обыска в его квартире они нашли 17 свёртков с наркотическим веществом, подготовленных для продажи в Муроме.В ходе расследования выяснилось, что в декабре прошлого года осуждённый сговорился ещё с одним неизвестным человеком, чтобы незаконно продавать наркотики. Свёртки, найденные у него дома, мужчина должен был спрятать в тайниках по всему городу.Виновному назначено 13,5 лет исправительной колонии строгого режима.Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск Муромского городского прокурора, заявленный в интересах потерпевшей о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 150 тысяч рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky