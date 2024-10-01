Власти Суздальского района пообещали уладить вопрос со школьным питанием С первого сентября...

Власти Суздальского района пообещали уладить вопрос со школьным питаниемС первого сентября столовая в суздальской школе номер 2 функционирует частично. Кормят там только детей-льготников и только завтраками. Всё из-за нехватки поваров. В школе учатся 600 детей, а сотрудников в пищеблоке всего двое. Руководство даже вынуждено было сократить продолжительность уроков - до тридцати минут.По словам родителей, аналогичная ситуация и в школе номер один. Как пояснили в управлении образования, с первого октября школа должна заключить договор со школьным комбинатом питания.Екатерина Маркина, начальник управления образования и молодежной политики администрации Суздальского района:- Они будут готовить на базе школы или привозить?- Нет, ни в коем случае не привозное. Ни в коем случае никаких контейнеров. Они будут готовить на базе школ с нашими оставшимися поварами. Плюс они дополнят штат поваров своими сотрудниками. У них будет заведующий производством, то есть - который за технологический процесс отвечает. Также будем выкладывать меню. То есть - процесс, в принципе, тот же самый, только готовить будут другие люди.