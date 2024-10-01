30 сентября в сквере «Патриот» состоялся военно-патриотический фестиваль «Zа СВОих», посвященный Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с Россией. Об этом

30 сентября в сквере «Патриот» состоялся военно-патриотический фестиваль «Zа СВОих», посвященный Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с Россией. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города. Дата официально установлена указом президента. Площадки фестиваля начали работать в 14:00. Это были: фотовыставка «Семьи героев», выставка оружия, плетение масксетей, выставка изделий для бойцов СВО, фотовыставка