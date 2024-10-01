Об этом рассказал вице-губернатор Константин Баранов.

В больницах Владимирской области не хватает врачей. Об этом в ходе заседания Законодательного собрания рассказал вице-губернатор Константин Баранов.Сейчас регион нуждается в 950 специалистах. Баранов отметил, что бюджетная медицина теряет кадры по разным причинам. Примерно 5-7% врачей выбирают работу в частных клиниках. Около 5% — уезжают в соседние регионы. Кроме того, растет число пожилых работников — медсестер и фельдшеров.Нужны педиатры, терапевты и средний медицинский персонал.Ранее стало известно, что информация о лекарственном кризисе во Владимирской области .