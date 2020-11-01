Жалоба ООО «Союз Владимир» действия Организатора торгов признана обоснованной.

Владимирским УФАС России рассмотрена жалоба ООО «Союз Владимир» на действия Организатора торгов — Отдела имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района, связанные с проведением конкурса по продаже муниципального имущества — котельной и земельного участка в порядке приватизации.Заявителем указано, что в нарушение Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» конкурсной документацией не определены существенные условия приватизации имущества, а именно не включены инвестиционные обязательства в виде конкретного перечня мероприятий, а также не установлены предельные сроки их исполнения.Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Союз Владимир» обоснованной и выдала организатору торгов предписание об аннулировании торгов по продаже муниципального имущества — котельной и земельного участка в порядке приватизации в срок до 30.10.2020.