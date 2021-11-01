Мэрия Владимира приступила к приёмке объекта.

Во Владимире началась приёмка Подрядчик завершил работы. Власти планируют запустить движение сразу после нерабочих дней, но при условии, что не будет выявлено недостатков.Отдельные недочёты дорожники исправили во время асфальтирования. При этом местные водители обращают внимание на выезды со стройки возле Нижней Дубровы и Сперанского, а также на заезд в ГСК. На пути машин уложен бордюрный камень, что создаёт автомобилистам определённые неудобства.Повис в воздухе и вопрос о пешеходном переходе на улице Пугачёва.«На Сперанского-1 и на пересечении Сперанского с Нижней Дубровой уже есть две «зебры» . Между ними - 330 метров. Не вижу смысла в третьей», - заявлял ранее замглавы владимирской мэрии Сергей Литвинкин.В свою очередь, начальник УГИБДД по Владимирской области Александр Новиков предложил понаблюдать за трафиком, проанализировать обстановку и принять взвешенное решение.Решено, что врио губернатора Александр Авдеев лично осмотрит место. Окончательное решение будет принято после дообследования.Напомним, что на строительство объекта потрачено 107,5 млн рублей. Работы выполняла компания «Трасса».