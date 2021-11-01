Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал “Торпедо” на 50 тысяч рублей. Спортивные чиновники решили возложили ответственность за инцидент с болельщиками “Шинника” на

Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал “Торпедо” на 50 тысяч рублей. Спортивные чиновники решили возложили ответственность за инцидент с болельщиками “Шинника” на владимирский клуб. Напомним, 26 сентября перед матчем “Торпедо” и “Шинника” во Владимире ярославские футбольные фанаты прошлись маршем по проезжей части. После этого у стадиона начались задержания болельщиков. Рассмотрев события вокруг матча “Торпедо-Владимир” – “Шинник” КДК РФС