В Сновицах выгорел цех по производству бетонных колец и деревянных игрушек. Напомним, пожар произошел в первой половине дня в промзоне посёлка. На пульт спасателей сообщение о возгорании

В Сновицах выгорел цех по производству бетонных колец и деревянных игрушек. Напомним, пожар произошел в первой половине дня в промзоне посёлка. На пульт спасателей сообщение о возгорании поступило в 09:56. Изначально тревожное ведомство сообщало о пламени на площади в 1 600 квадратов. Спасатели сообщают, к моменту прибытия первых пожарных расчетов существовала вероятность того, что огонь