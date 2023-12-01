Во Владимире конкретизировали, какой автомобиль считается брошенным и как должны выглядеть платные...

Во Владимире конкретизировали, какой автомобиль считается брошенным и как должны выглядеть платные парковки.Решение было принято на LV заседании Совета народных депутатов города Владимира XXVIII созыва.теперь в раздел 1 соответствующих Правил вносятся изменения понятийного аппарата, направленные на конкретизацию статуса брошенных, разукомплектованных и бесхозяйных транспортных средств. Это позволит администрации города Владимира разработать и эффективно применять правовой акт, регламентирующий процедуры выявления, перемещения, хранения и признания бесхозяйными брошенных и разукомплектованных транспортных средств.Также Глеб Серегин подчеркнул, что «во избежание правовой неопределенности в проекте дифференцированы термины «автостоянкa» и «парковка (парковочное место)». Кроме того, для повышения качества элементов благоустройства, размещаемых на территории муниципального образования и определения единых требований к ним введен новый термин «Дизайн-код».А в разделе 3 Правил изложены в новой редакции требования по содержанию и оборудованию территории автостоянок и парковок. Новацией Проекта является разработка требований по оборудованию и использованию платных парковок, что позволит реализовать полномочия органов местного самоуправления по принятию решений о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.Депутаты единогласно проголосовали «за». сообщила пресс-служба горадминистрации.Фото: https://www.pxfuel.com