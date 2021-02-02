Деньги выделяются на обеспечение детей питанием, одеждой, обувью, оплатой коммуналки, проезда, предоставление путёвок.По заключению врача им компенсируют корригирующие очки, а также ремонт жилья.

Во Владимирской области изменился порядок финансирования обеспечения и соцподдержки детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.Изменения затрагивают и ребят оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приёмных и патронатных семьях, а также студентов колледжей старше 18 лет.«Отдельно для ребят, потерявших во время обучения в профессиональных образовательных организациях обоих или единственного родителя, предусмотрено государственное обеспечение до получения диплома», — уточнили в Белом доме.Итак, деньги выделяются на обеспечение детей питанием, одеждой, обувью, оплатой коммуналки, проезда, предоставление путёвок. По заключению врача им компенсируют корригирующие очки, а также ремонт жилья в случае, если помещение находится в полной или долевой собственности.Контролировать движение средств будет департамент образования.