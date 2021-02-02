Думала, что заказала мебель, оказалось – головную боль. Зарина Кузнецова недоумевает, почему за свои деньги ей приходится страдать. Женщина ещё в 2019-ом взяла квартиру в ипотеку, решила

Думала, что заказала мебель, оказалось – головную боль. Зарина Кузнецова недоумевает, почему за свои деньги ей приходится страдать. Женщина ещё в 2019-ом взяла квартиру в ипотеку, решила сделать ремонт и обзавестись мебелью. Внесла задаток. Единственной просьбой было, чтобы мебель доставили после ремонта. Зарина Кузнецова, жительница г. Владимира: Я подошла и говорю, “Мы закончили ремонт –