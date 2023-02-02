Во Владимирской области прокуратура добивается предоставления жилья для одинокой матери с...

Во Владимирской области прокуратура добивается предоставления жилья для одинокой матери с малолетним ребенком.Как выяснилось, жительница города Собинки вынуждена снимать квартиру, потому что ее дом (в котором она прописана) признан аварийным ещё в 2019 году.Воспитывая маленького ребенка, ей приходится трать немалые деньги. И, увы, в доме (где семья зарегистрирована), после пожара жить оказалось невозможно, реконструкция здания не проводилась.Более того, в 2021 году семья молодой женщины, официально признана малоимущей и нуждающейся в жилом помещении (по договору социального найма). Правда, ситуацию это не изменило. Семье приходилось решать свои проблемы самостоятельно.В результате проверки прокуратурой в Собинский городской суд было направлено исковое заявление к администрации города Собинка о предоставлении матери с малолетним ребенком жилого помещения «взамен признанного аварийным и непригодным для проживания». Требования судом были удовлетворены.Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Фото: pxfuel.com