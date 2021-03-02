Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника президента по национальной безопасности. В своей свежей колонке обозреватель Александр Удафович рассуждает на тему того, какие причины стали определяющими для рокировки в высших эшелонах власти.

Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника президента по национальной безопасности. В своей свежей колонке обозреватель Александр Удафович рассуждает на тему того, какие причины стали определяющими для рокировки в высших эшелонах власти.Прямо сейчас в белорусской правящей элите происходят значительные изменения. Правда нужно оговориться, что процессы запущены не в том направлении, в каком хотелось бы гражданскому обществу.Недавно стало известно, что Александр Лукашенко официально уволил старшего сына Виктора с поста своего помощника по национальной безопасности. При этом наследник Батьки занял должность президента Национального олимпийского комитета.Политический обозреватель Александр Удафович объяснил, с чем связана данная рокировка. Дело в том, что на фоне карьерных изменений в жизни Виктора Лукашенко происходит ряд важных процессов, которые могут пролить свет на происходящее. По данным СМИ, ряд высокопоставленных белорусских силовиков также лишились своих должностей.Удафович связывает это с провальной тактикой по устранению протестных акций на улицах республики. По мнению политолога, был разгневан тем, что ведомства действуют недостаточно жестко по отношению к людям, участвовавших в акциях. "Можно допустить, что Виктор Лукашенко отказался действовать "без тормозов", — написал обозреватель в свежей статье.Эксперт предположил, что Виктор не забывает думать и о своем личном будущем, поскольку он находится в самом расцвете сил и заботится о своей семье. Диктаторские амбиции отца могут выйти боком молодому политику, резюмировал Удафович.