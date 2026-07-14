Утро начинается с телефона, едва вы успели открыть глаза. Он же становится вашим спутником на протяжении всего дня.

Утро начинается с телефона, едва вы успели открыть глаза. Он же становится вашим спутником на протяжении всего дня. Но где проходит тонкая грань между привычкой и настоящей зависимостью? Психолог Елена Ильина, эксперт Владимирского областного центра общественного здоровья, поможет её увидеть.Жизнь сквозь экранИнтернет и гаджетозависимость – бич современного мира. Первый и самый явный признак: телефон – ваше первое прикосновение днём и последнее вечером. Пока вы ещё не поздоровались с близкими, не выглянули в окно, не потянулись, вы уже погружены в экран. По статистике, мы касаемся телефона более двух тысяч раз в день. Но дело не в количестве, а в том, как эти утренние пять минут проверки соцсетей незаметно превращаются в полчаса бесцельного листания.Анатомия цифровой зависимостиЭксперт выделяет несколько признаков телефонной зависимости. Во-первых, это неосознанное времяпрепровождение: вы не замечаете, сколько часов провели с гаджетом, и не можете остановиться, даже осознавая неразумность такого поведения. Во-вторых, непреодолимое желание постоянно проверять уведомления, новости, обновить ленту. Следующий признак – приоритет гаджета: телефон становится важнее работы, учёбы, семьи и социальных обязательств. Если вы постоянно переключаетесь между приложениями и уведомлениями и это мешает сосредоточиться на одной задаче, тоже стоит задуматься.Ещё один тревожный симптом – социальная изоляция, когда онлайн-общение вытесняет живое. Нередко возникают физиологические проблемы (хроническая усталость глаз, боли в шее и спине, нарушение сна по причине блокировки выработки мелатонина из-за синего све­та экрана), когнитивные нарушения (постоянная многозадачность и поток уведомлений могут привести к трудностям с запоминанием, к ослаблению кри­тического мышления и к сни­жению способности к длительной фокусировке), навязчивые действия (рука сама тянется к экрану в ситуациях, в которых раньше этого не требовалось).Проявляются даже физиологические симптомы (номофобия): при отсутствии устройства учащается сердцебиение, появляется потливость ладоней, повышается тревожность, приходят навязчивые мысли о происходящем в сети.Рецепт от номофобииЕлена Ильина уверена: победить зависимость можно. Стоит лишь следовать некоторым правилам.– Крайне важно соблюдать информационную гигиену, то есть определить «домашнее» место для телефона, не носить его постоянно с собой по квартире, – говорит психолог.Нежелательно использовать гаджеты за два часа до сна. Для тех, кто работает с телефоном, важно каждые 20–30 минут делать перерывы, а также выполнять гимнастику для глаз, разминать шею, руки, ноги.– Устройте себе цифровой детокс: откажитесь от гаджетов на несколько часов, а лучше дней, ограничивайте тревожные и стрессовые материалы, используйте фитнес-трекеры, приложения для релаксации и медитации и поддерживайте живое общение, – посоветовала психолог.