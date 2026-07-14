Игорь приобрёл 10 лотерейных билетов на почте. Два из них принесли по 200 рублей, один – 3 тысячи и ещё один – миллион рублей. Ранее мужчина не верил, что в лотерее можно выиграть крупную

Игорь приобрёл 10 лотерейных билетов на почте. Два из них принесли по 200 рублей, один – 3 тысячи и ещё один – миллион рублей. Ранее мужчина не верил, что в лотерее можно выиграть крупную денежную сумму. Его максимальный выигрыш составлял 100 рублей. О победе мужчина узнал не сразу. Сначала пришли сообщения о небольших выигрышах, а