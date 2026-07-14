Во Владимирской области продолжается набор на бесплатное профессиональное обучение по нацпроекту «Кадры». С начала года новые специальности начали осваивать свыше 700 жителей региона. 80%

Во Владимирской области продолжается набор на бесплатное профессиональное обучение по нацпроекту «Кадры». С начала года новые специальности начали осваивать свыше 700 жителей региона. 80% граждан, которые являются слушателями новых программ, обратились в Кадровый центр «Работа России» за помощью в трудоустройстве, но они не состоят на учёте как безработные. Ещё 13 % – люди старше 50