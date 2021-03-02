41-летний альфонс воспользовался доверчивыми женщинами, которые охотно переводили ему деньги. В итоге мужчину признали виновным в мошенничестве. Как установил суд, в 2017-м году злоумышленник

41-летний альфонс воспользовался доверчивыми женщинами, которые охотно переводили ему деньги. В итоге мужчину признали виновным в мошенничестве. Как установил суд, в 2017-м году злоумышленник в соцсети познакомился с женщиной из Владимира. Ей он представился под чужим именем и рассказал сказку о том, что служит в вооруженных силах. Женщина доверилась мошеннику, когда тот попросил дать ему