Полицейские проверили почти 500 транспортных средств, выявили 30 нарушений ПДД. От управления автомобилем отстранены нетрезвые водители и автолюбитель, не имеющий водительского удостоверения.
Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области в регулярном режиме проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения.
Такие рейды прошли 17 и 23 февраля на территории города Владимира. В вечерние часы госавтоинспекторы патрулировали региональную столицу и проверяли, как водители транспортных средств соблюдают Правила дорожного движения.
В общей сложности за два дня специальных рейдов полицейские проверили почти 500 транспортных средств, выявили 30 нарушений ПДД. От управления автомобилем отстранены трое водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения, а также автолюбитель, не имеющий водительского удостоверения.
В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.
Статистика: за прошедшие сутки, 26 февраля, госавтоинспекторы в разных районах области отстранили от управления 19 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Всего с начала февраля выявлены 415 таких нарушителей.