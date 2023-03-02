Полицейские проверили почти 500 транспортных средств, выявили 30 нарушений ПДД. От управления автомобилем отстранены нетрезвые водители и автолюбитель, не имеющий водительского удостоверения.

Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области в регулярном режиме проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения.Такие рейды прошли 17 и 23 февраля на территории города Владимира. В вечерние часы госавтоинспекторы патрулировали региональную столицу и проверяли, как водители транспортных средств соблюдают Правила дорожного движения.В общей сложности за два дня специальных рейдов полицейские проверили почти 500 транспортных средств, выявили 30 нарушений ПДД. От управления автомобилем отстранены трое водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения, а также автолюбитель, не имеющий водительского удостоверения.В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.Статистика: за прошедшие сутки, 26 февраля, госавтоинспекторы в разных районах области отстранили от управления 19 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Всего с начала февраля выявлены 415 таких нарушителей.