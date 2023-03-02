Жительнице Владимира, страдающей онкологией, пришлось потратить на «бесплатные» лекарства 170 000...

Жительнице Владимира, страдающей онкологией, пришлось потратить на «бесплатные» лекарства 170 000 рублей.Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Установлено, что женщина является инвалидом первой группы. Ей были назначены специальные препараты. Ими она должна быть обеспечена на бесплатной основе. Правда, как и во многих других случаях, о которых мы уже рассказывали, что-то пошло не по плану.В общей сумме женщине пришлось потратить на положенные ей лекарства 170 000 рублей.Прокуратура региона сообщает:«В Октябрьский районный суд Владимира направлено исковое заявление о взыскании с Министерства здравоохранения региона денежных средств в счет возмещения расходов на приобретение лекарственных препаратов и компенсации морального вреда».В итоге требования прокурора судом были удовлетворены.Фото: pxfuel.com