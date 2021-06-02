Личность погибшего устанавливается. На вид ему 55-60 лет.

Во Владимире водитель «ГАЗели» на Лыбедской магистрали насмерть сбил велосипедиста.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, авария произошла 2 июня около 14:45. ДТП случилось в районе дома №1 «А» по улице Батурина. Грузовик ехал со стороны Большой Нижегородской в сторону Октябрьского проспекта. В момент совершения маневра в велосипедиста врезалась «ГАЗель», за рулём которой находился мужчина 1998 года рождения.От полученных травм пострадавший скончался на месте трагедии. Личность погибшего устанавливается. На вид ему 55-60 лет. Обстоятельства и причины случившегося уточняются.