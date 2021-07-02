Со 2 июля в музее «Старый Владимир» появился аудиогид по экспозициям. Теперь у туристов есть возможность осмотреть экспонаты, прослушивая рассказы и интересные истории о них. Голосом музея ..

Со 2 июля в музее «Старый Владимир» появился аудиогид по экспозициям. Теперь у туристов есть возможность осмотреть экспонаты, прослушивая рассказы и интересные истории о них.Голосом музея стал актёр театра и кино, диктор и телеведущий, заслуженный артист России Сергей Чонишвили.«Аудиогид проведёт классическую экскурсию, адаптированную для самостоятельного восприятия на слух. Над созданием сценария трудились методисты Владимиро-Суздальского музея-заповедника Юлия Трунова и Елена Любар», - рассказали в пресс-службе ВСМЗ.Напомним, что в 2021 году «Старый Владимир» адаптировали для посещения слепыми и слабовидящими.