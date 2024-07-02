За сбыт наркотиков жителю Владимирской области грозит реальный срок Следователем отдела ОМВД...

За сбыт наркотиков жителю Владимирской области грозит реальный срокСледователем отдела ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области: “Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств» и ч. 3 ст. 30, ч. 3 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»”В апреле 2024 был задержан 33-летний житель Вязниковского района. Установлено, что он приобретал оптовые партии мефедрона, расфасовывал наркотик на мелкие «свертки» и сбывал бесконтактным способом.Полицейские обнаружили в общей сложности 35 “закладок”, разложенных фигурантом. В данный момент это уголовное дело направленно в суд.Фото: Пресс-служба УМВД России по Владимирской области.