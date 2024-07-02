За сбыт наркотиков жителю Владимирской области грозит реальный срок
Следователем отдела ОМВД...
За сбыт наркотиков жителю Владимирской области грозит реальный срок
Следователем отдела ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области: “Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств» и ч. 3 ст. 30, ч. 3 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»”
В апреле 2024 был задержан 33-летний житель Вязниковского района. Установлено, что он приобретал оптовые партии мефедрона, расфасовывал наркотик на мелкие «свертки» и сбывал бесконтактным способом.
Полицейские обнаружили в общей сложности 35 “закладок”, разложенных фигурантом. В данный момент это уголовное дело направленно в суд.
Фото: Пресс-служба УМВД России по Владимирской области.