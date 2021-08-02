В храме Святого Александра Невского, расположенного на территории ИК-6 п.Мелехово состоялось венчание осужденного и его избранницы.

В храме Святого Александра Невского, расположенного на территории ИК-6 п.Мелехово состоялось венчание осужденного и его избранницы.Его провел настоятель колонийского храма протоиерей Алексей Анфалов в сопровождении певчих его прихода из храма поселка. Священнослужитель сначала исповедовал вступающих в брак, сообщила пресс-служба ФСИН по Владимирской области.После завершения таинства венчания части отец Алексий пообщался с супругами в неформальной обстановке, отвечая на интересующие вопросы и давая советы молодой семье. Такие беседы всегда оказывают неоценимую помощь, помогая легче переносить жизненные тяготы. После завершения церемонии новобрачные выразили благодарность отцу Алексию за его искреннее участие и заботу. На церемонии присутствовал и начальник отряда майор внутренней службы Владимир Полищук.ИК-6 п.Мелехово - колония строгого режима для осужденных, которые впервые попали в места лишение свободы. Сохранение родственных связей и тем более создание осужденными своей семьи приветствуется администрацией учреждения. Это оказывает положительное влияние на исправление и социальную адаптацию осужденных.