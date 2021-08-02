Всего за время пандемии скончалось 1469 больных.

Всего за время пандемии скончалось 1469 больных.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 августа лабораторно подтверждено 205 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.В то же время выздоровели 178 пациентов.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 43 640 случаев заболевания.Фото