Ильин день 2 августа 2024 года: праздничные открытки, короткие СМС в прозе и стихах Светлый день...

Ильин день 2 августа 2024 года: праздничные открытки, короткие СМС в прозе и стихахСветлый день для всех православных христианИзвестно, что жил Илия в древнем Израильском царстве, примерно за 900 лет до Рождества Христова. В еврейской традиции его имя - Элиягу. Он был известен как ярый защитник монотеизма, поэтому его почитают даже мусульмане (под именем Ильяс),а также иудеи и христиане. День Илии отмечают и язычники: в народном сознании и славянской традиции Илья-пророк - повелитель грома, молний, дождя и урожая, а его образ часто путают с богом грозы - Перуном. Иногда народное сознание мешает его образ с былинным богатырем Ильей Муромцем.Согласно Библии, Господь послал его к израильскому царю Ахаву, чтобы предупредить: если он и его народ не перестанут поклоняться языческим Ваалу и Астарте, то на его землю обрушится страшный голод. Илия жил в пустыне, когда Божья кара обрушилась на еврейский народ. Только один ворон приносил пророку пищу в клюве. Библия рассказывает о многочисленных чудесах, совершенных пророком. Однажды по молитве Илии огонь сошел с неба на жертвенник жрецов Ваала, которые пытались убить праведников. В другой раз Илия воскресил сына вдовы из Сарепты. Пока пророк был рядом, пища в доме обратившейся за помощью женщины чудесным образом никогда не кончалась.Согласно Евангелию, пророк Илия был одним из двух праведников, которые вознеслись на небеса еще при жизни (первым был пророк Енох). Чудо вознесения пророка описано в четвертой главе книги Царств, которая является частью Ветхого Завета. Предание гласит: когда Илия вместе со своим учеником Елисеем шли по дороге и разговаривали, вдруг появилась огненная колесница и огненные кони. Елисей, увидев это, воскликнул: "Отец мой, отец мой, колесница Израиля и кони его!". Тогда пламенеющее видение разделило их - и больше ученик никогда ее видел своего учителя.В дохристианские времена праздник в честь пророка Илии отмечали иудеи, жившие у подножия горы Кармель, на северо-западе современного Израиля. Там у них располагался алтарь, посвященный языческому богу Ваалу. Интересно, что первые храмы на Руси были посвящены именно пророку Илие. Один из них был построен в Киеве, в период княжения Игоря Святославича, примерно за 80 лет до того, как бывшее русское государство официально приняло христианство в 988 году. В Москве один из первых монастырей был посвящен также пророку Илие: он был построен в XIV веке. Одноименный храм существует и сегодня. В день пророка Илии перед революцией верующие во главе с патриархом проходили крестным ходом от Красной площади до этого храма, где совершалась служба в честь святого.Поздравить своих родных и близких с Ильиным днем можно в стихах:Август светом озаряет,Прочь с души сгоняя тень,Счастьем сердце наполняетСветлый праздник Ильин день!Так позволь тебя поздравитьИ промолвить пару слов,Светлой радости добавить,Словно в небе огоньков!Просто будь счастливым, добрым,Побеждай любой порок.Будь прекрасным, сильным стойким,Каким был Илия-пророк!Духовность, вера, возрожденьеСпасают мир от темноты.Господь великим провиденьемВедет нас к истинам простым.С особым днем Ильи пророка!Пусть в каждом доме будет хлеб,Никто не будет одиноким,В грехах никто не будет слеп.В семью придет навечно радость,Покой поселится в сердцах.Нам помнить нужно этот праздникИ почитать Илью в церквях.День Ильин в окно стучится,Охлаждая воду рек.Осень скоро воцаритсяНа всей нашей вдруг земле.Станут дни ночей короче,Чаще будут лить дожди.Так Илья сказать нам хочет,Что ждет счастье впереди.Не грусти, что очень скороНаше лето пролетит.Ждет ведь радости так многоНас на жизненном пути.Будут встречи и свиданья,И огромная любовь.Прогони свои печали,Беды, горести и боль.День Ильин пускай подаритТебе счастье, доброту.Ангелок пускай крылатыйВоплотит твою мечту.С громом, с молнией и ливнемК нам идет Илья-пророк,Новый дарит хлеб пшеницаИ купания кончен срок.С днем Ильи вас поздравляюИ желаю бед не знать,Пусть Святой благословляетУрожай большой собрать.Грозовыми пусть дождямиНам Илья очистит души,Возродит святую веру,Станет жизнь светлей и лучше.Не менее приятно будет получить членам вашей семьи и друзьям поздравление в прозе:В Ильин день желаю солнечного настроения, радости и вдохновения, благости и успехов! Пускай вокруг царит атмосфера любви и изобилия. Желаю отличного урожая во всех сферах! Веры желаю крепкой, любви — настоящей, дружбы — верной, добра и мудрости!В Ильин день желаю радости и благости! Пускай твоя жизнь будет безоблачной, как небо. Желаю собрать щедрый урожай и получить Божье благословение на счастливую жизнь! Пусть аромат свежей выпечки наполнит дом уютом и теплом!Вот и наступил Ильин день! Поздравляю и желаю чтобы громы и молнии обходили стороной Ваш дом, чтобы на сердце было легко, ясно и солнечно! Пусть лето порадует Вас отменным урожаем, в лесу созревают ягодки и подрастают грибочки, чтобы к наступающей осени зарядиться положительными эмоциями от их сбора и подготовки запасов на предстоящую зиму! Насладитесь этими августовскими красками и сохраните летнюю красоту и тепло в своей душе как можно дольше!Сегодня важный славянский праздник — Ильин день. Этот праздник пришел к нам из глубины веков и чудным образом влился в христианство. Вот уж все мы замечаем, как день становится короче, а вечера прохладнее. Впереди — сбор урожая, а сегодня — гулянья, веселье и хороводы. Давайте проведем Ильин день как полагается, чтобы радости хватило на целый год.