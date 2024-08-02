В это воскресенье, 4 августа, во Владимир прибудут участники реконструкции конного похода Александра Невского «Александрова дорога. Во славу земли Русской». Конница пройдет по центру

В это воскресенье, 4 августа, во Владимир прибудут участники реконструкции конного похода Александра Невского «Александрова дорога. Во славу земли Русской». Конница пройдет по центру Владимира в полдень. Из-за этого дорогу перекроют на полтора часа. Как сообщили в мэрии, в 11 часов утра в соборе Рождества Богородицы монастыря будет отслужен молебен. После этого в 12:00 участники реконструкции