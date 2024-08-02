В Вязниках бизнесмен продавал немаркированные табачные изделия Сотрудники отдела экономической...

В Вязниках бизнесмен продавал немаркированные табачные изделияСотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД вместе с коллегами из УЭБиПК обнаружили факт хранения и продажи немаркированных сигарет.29-летний индивидуальный предприниматель приобрел в Москве партию безакцизных табачных изделий для дальнейшей продажи в арендованной торговой точке на улице Заготзерно.Однако, «бизнес в гору не пошел», так как им заинтересовались полицейские. Они изъяли почти 1 000 пачек сигарет на сумму более 120 000 рублей.В результате...«...в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере», - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области