Гражданин Таджикистана женился на женщине из Владимира, чтобы быстрее получить гражданство. Правоохранители выяснили, что у новобрачных не было намерения создавать семью, получается, брак

Гражданин Таджикистана женился на женщине из Владимира, чтобы быстрее получить гражданство. Правоохранители выяснили, что у новобрачных не было намерения создавать семью, получается, брак – фиктивный. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. Молодых расписали в октябре прошлого года. При этом они живут раздельно, не ведут совместное хозяйство. Прокурор обратился в суд с иском о признании заключенного