В “Звездном доме” Центрального парка все-таки появится планетарий. Несколько помещений этого бизнес-центра принадлежат мэрии, и она до конца года собирается провести там ремонт. А в 2022

В “Звездном доме” Центрального парка все-таки появится планетарий. Несколько помещений этого бизнес-центра принадлежат мэрии, и она до конца года собирается провести там ремонт. А в 2022 году закупить оборудование. Планетарий на новом месте должен стать таким же общественно-значимым пространством для молодежи: как “Кванториум”, но с астрономической направленностью. Андрей Шохин, глава города Владимира В этом году