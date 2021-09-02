Коллективный иммунитет в сфере образования превышает 64%.

Во Владимирской области из 31 637 педагогов от коронавируса вакцинировались 15 695 человек. Доля привитых учителей и воспитателей составляет почти 50%.При этом ковидом переболели 2 234 сотрудника учреждений, медотвод выдан 2 302. В результате коллективный иммунитет в сфере образования превышает 64%. В очереди на прививку стоят 2102 педагога.Напомним, что согласно постановлению главного санитарного врача Владимирской области Татьяны Даниловой, до 15 сентября необходимо привить более 60% сотрудников учебных заведений региона.