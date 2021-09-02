На 2 сентября в регионе первым компонентов вакцины вакцинировано более 288 тысяч человек, вторым - более 227 тысяч.

Во Владимирской области от коронавируса привито 33% населения. Для сравнения, средний показатель по стране – 46%. Об этом сообщила начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Григорян.На 2 сентября в регионе первым компонентов вакцины вакцинировано более 288 тысяч человек, вторым - более 227 тысяч.«На прошлой неделе мы получили более 120 000 доз «Эпивака», «Спутника V, «Спутника Лайт и «Ковивака». Все имеются в пунктах вакцинации.«Отмечу, что количество желающих пройти иммунизацию снижается. За сутки в лист ожидания записались 154 человека. В «Глобусе» прививается по 9-10 жителей в день. В клубе «ZZZED» - по 4-6 человек», - резюмировала она.