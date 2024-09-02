Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте новой акции «ЭКОномь с ЭКОсчетом».

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте новой акции «ЭКОномь с ЭКОсчетом». Для участия необходимо с 1 сентября по 30 октября подписаться на электронную квитанцию, не иметь долгов и оплатить счета за два месяца через Систему быстрых платежей в .В ноябре 2024 года с помощью генератора случайных чисел будет выбрано 200 клиентов из числа участников, которые получат 500 рублей на лицевой счет на оплату услуг электроэнергии. Кроме того, в дни акции посетители крупных офисов Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», оформив подписку на электронную квитанцию во время обслуживания, получат небольшие памятные сувениры.«Этой акцией мы хотим еще раз показать нашим клиентам, что переход на дистанционные каналы – это не только удобно, но и выгодно. Мы не берем комиссии при оплате счетов в Личном кабинете, а теперь еще и даем возможность получить деньги за выбор электронных сервисов», - подчеркнул директор по биллингу и клиентскому сервису Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Никулин.Более подробная информация об акции размещена на сайте в разделе .Реклама.