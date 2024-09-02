Обновленные дороги, строительство домов, открытие школ, поликлиник и спортивных объектов – как за 80 лет преобразилась Владимирская область? 30 августа в Областном Дворце культуры и

Обновленные дороги, строительство домов, открытие школ, поликлиник и спортивных объектов – как за 80 лет преобразилась Владимирская область? 30 августа в Областном Дворце культуры и искусства состоялось торжественное собрание, посвященное юбилею нашей области. Его участниками стали жители региона – таланты, выдающиеся инженеры, врачи и педагоги, а также крепкие семьи. Государственными наградами удостоены были многие из